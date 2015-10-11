مفاجأة.. صحفى مزيف حصل على 125 شهادة تقدير من وزارة التعليم ومحافظة القاهرة

أمر المستشار مصطفى توفيق رئيس نيابة الوراق، تجديد حبس شخص انتحل صفة صحفى بجريدة قومية وخدع مسئولين فى وزارتى التربية والتعليم والحكم المحلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة تتعلق بمنح الصحفى المزيف 125 شهادة تقدير من نائب محافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى معلومات تتهم "عصام.ع" 35 سنة بانتحال صفة صحفى كبير فى جريدة قومية، وتردده على مسئولى وزراتى التربية والتعليم والحكم المحلى ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واستغلال نفوذه فى تقديم خدمات نظير مبالغ كبيرة من المواطنين.

المعلومات أكدها بلاغ من المواطن "عصام.أ" اتهم فيه المتهم بالحصول منه على 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نقل ابنته إلى إحدى المدارس التابعة لإدارة الوراق التعليمية.

تشكل فريق بحث وضع خطة برئاسة العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، وبعد تقنين الإجراءات فنيا وقانونيا ورصد محادثات هاتفية بين المبلغ والمتهم تمكن العقيد محمد عبدالله والمقدم علاء رحمو مفتشو الإدارة من ضبطه وبحوزته كارنيهات وشهادات جامعية مزورة.

وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أن قوة شخصية وذكاءه فى إقناع الآخرين جعل مديرى مكاتب الوزراء يستقبلونه بصورة لائقة.

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