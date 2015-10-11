أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مفاجأة.. صحفى مزيف حصل على 125 شهادة تقدير من وزارة التعليم ومحافظة القاهرة

Google+ Print
مفاجأة.. صحفى مزيف حصل على 125 شهادة تقدير من وزارة التعليم ومحافظة القاهرة مفاجأة.. صحفى مزيف حصل على 125 شهادة تقدير من وزارة التعليم ومحافظة القاهرة
أمر المستشار مصطفى توفيق رئيس نيابة الوراق، تجديد حبس شخص انتحل صفة صحفى بجريدة قومية وخدع مسئولين فى وزارتى التربية والتعليم والحكم المحلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة تتعلق بمنح الصحفى المزيف 125 شهادة تقدير من نائب محافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى معلومات تتهم "عصام.ع" 35 سنة بانتحال صفة صحفى كبير فى جريدة قومية، وتردده على مسئولى وزراتى التربية والتعليم والحكم المحلى ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واستغلال نفوذه فى تقديم خدمات نظير مبالغ كبيرة من المواطنين.

المعلومات أكدها بلاغ من المواطن "عصام.أ" اتهم فيه المتهم بالحصول منه على 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نقل ابنته إلى إحدى المدارس التابعة لإدارة الوراق التعليمية.

تشكل فريق بحث وضع خطة برئاسة العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، وبعد تقنين الإجراءات فنيا وقانونيا ورصد محادثات هاتفية بين المبلغ والمتهم تمكن العقيد محمد عبدالله والمقدم علاء رحمو مفتشو الإدارة من ضبطه وبحوزته كارنيهات وشهادات جامعية مزورة.

وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أن قوة شخصية وذكاءه فى إقناع الآخرين جعل مديرى مكاتب الوزراء يستقبلونه بصورة لائقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365