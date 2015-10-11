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الداخلية تضبط 26 من القيادات الوسطى للإخوان و36 عضوا بلجان العمليات النوعية

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الداخلية تضبط 26 من القيادات الوسطى للإخوان و36 عضوا بلجان العمليات النوعية الداخلية تضبط 26 من القيادات الوسطى للإخوان و36 عضوا بلجان العمليات النوعية
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 26 إخوانيًا فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (36) من أعضاء تلك اللجان محكوم عليهم فى أحكام جنائية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.
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