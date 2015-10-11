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تأجيل دعوى تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين لجلسة 18 أكتوبر

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تأجيل دعوى تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين لجلسة 18 أكتوبر تأجيل دعوى تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين لجلسة 18 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مجدى راشد المحامى والتى طالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، لجلسة 18 أكتوبر الجارى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1120 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفتهم، وذكرت أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.
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