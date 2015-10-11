تأجيل دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين لـ18 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، والتى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، لجلسة 18 أكتوبر الجارى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددًا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين.

وأضافت أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية.