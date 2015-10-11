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"جنايات الجيزة" تحيل قضية قتل وتجمهر لـ"الاستئناف" لعدم الاختصاص

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"جنايات الجيزة" تحيل قضية قتل وتجمهر لـ"الاستئناف" لعدم الاختصاص "جنايات الجيزة" تحيل قضية قتل وتجمهر لـ"الاستئناف" لعدم الاختصاص
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، إحالة القضية المتهم فيها 12 شخصا بقتل مواطن والشروع فى قتل اثنين آخرين لمحكمة الاستئناف، وذلك لعدم اختصاص الدائرة بنظرها.

وكانت النيابة قد أحالت 12 متهما فى القضية رقم 14494 لسنة 2015، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهم طفل والتمجهر أمام الدائرة، إلا أن القاضى قرر إحالتها للاستئناف مرة أخرى لعدم اختصاص الدائرة بنظرها.

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