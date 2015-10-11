وفود بالاتحاد الدولى للقضاة تؤكد ثقتها فى نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته

أكد العديد من الوفود المشاركة فى أعمال الاتحاد الدولى للقضاة المنعقد حاليا بمدينة برشلونة باسبانيا، تأييدهم الكامل للقضاء المصرى وثقتهم المطلقة فى كفاءته ونزاهته واستقلاليته، ورفضهم المطلق للمحاولات المغرضة لبعض الدول والمنظمات للتدخل فى شئونه وأحكامه تحت ذرائع مرفوضة شكلا وموضوعا، خاصة وأن تلك الدول ذاتها لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها الداخلية، خاصة الشأن القضائى.

جاء ذلك خلال الكلمات التى ألقاها العديد من الوفود خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، والذى يرأس وفد مصر فيه المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة، ويضم فى عضويته المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة النادى بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس والقضاة.

ووافق الاتحاد فى ختام أعماله على المبادرة التى طرحها المستشار عبد الله فتحى بضرورة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أعربت الوفود المشاركة فى أعمال الاتحاد من دول المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا واليمن والعراق، عن تقديرها للدور الذى قام به وفد نادى القضاة المصرى فى معاونتهم فى الالتحاق بعضوية الاتحاد.

كما أجرى وفد نادى القضاة مباحثات مع العديد من وفود الدول العربية والأجنبية المشاركة فى أعمال الاتحاد، وتناولت استعراضا لإجراءات ونظم التقاضى والجرائم الإرهابية التى تواجهها مصر والتى يتولى القضاء المصرى الفصل فيها، وكذلك استعراض كافة الضمانات التى يكفلها القضاء للمتهمين جميعا فى الدفاع عن أنفسهم بغض النظر عن طبيعة الجرائم التى يرتكبونها، وكذلك سبل توطيد التعاون وتبادل الخبرات القضائية مع أندية القضاة فى تلك الدول.