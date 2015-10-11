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الصحة: نحدد مرض أهالى دشلوط بأسيوط عقب ظهور نتيجة تحاليل المياه بعد5أيام

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الصحة: نحدد مرض أهالى دشلوط بأسيوط عقب ظهور نتيجة تحاليل المياه بعد5أيام الصحة: نحدد مرض أهالى دشلوط بأسيوط عقب ظهور نتيجة تحاليل المياه بعد5أيام
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه تم سحب عينات من مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على طبيعة وسبب المرض الذى انتشر بين عدد من أهالى قرية دشلوط فى محافظة أسيوط، والذى تسبب فى وفاة البعض بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالقىء وارتفاع درجات الحرارة للمصابين.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" على فضائية "الحياة" اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تظهر نتائج التحاليل خلال خمسة أيام لمعرفة أسباب المرض، مشيرًا إلى أن التحاليل أكدت أنه ليس تيفود.

وكانت حالة من الذعر سادت بين أهالى القرية بسبب انتشار أعراض مرض التيفود على عدد من أهالى القرية، وقال الأهالى إن عددًا من منازل القرية بها حالات مرضية، وإن كل أسرة يعانى بها شخص واثنان وأحيانا 7 و8 من نفس المرض ونفس الأعراض.
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