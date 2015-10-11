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هاشتاج أبو تريكة يتصدر "تويتر".. ونشطاء يتمنون توليه منصبا بـ"الأهلى"

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هاشتاج أبو تريكة يتصدر "تويتر".. ونشطاء يتمنون توليه منصبا بـ"الأهلى" هاشتاج أبو تريكة يتصدر "تويتر".. ونشطاء يتمنون توليه منصبا بـ"الأهلى"
دشن محبو محمد أبو تريكة، نجم الأهلى السابق، هاشتاج يحمل اسمه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات المتداولة لليوم الأحد، بعد حضوره مران فريق ناديه وتحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بالإمارات.

وانهالت التعليقات عبر الهاشتاج تشيد بما فعله أبو تريكة من مؤازرة الفريق الأحمر فى وحضور تمرين الفريق، فغرد أحد النشطاء قائلا "أبو تريكة فى التتش يعنى روح الفانلة الحمراء"، مضيفاً "الأهلى ضاع من غيرك بجد".

وقال الناشط محمد علاء، "فى بطاقة أبوتريكة متزوج محترم أهلاوى صميم ويا جدع إحنا بنحبك لله فى لله وفى كل شِدة معدنك الأصيل بيظهر".

وبدوره أكد الناشط محمود سيد أن أبو تريكة صانع السعادة وحبيب الملايين، مشيرا إلى أن أبو تريكة حاجة كبيرة أوى بالنسبة للجميع".

وتمنى عدد من النشطاء عبر الهاشتاج تولى أبو تريكة منصب فى النادى الأهلى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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