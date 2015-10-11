الداخلية: مصرع أحد كوادر الإخوان بالفيوم أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله

أفادت وزارة الداخلية فى بيان، منذ قليل، بأنه فى إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية، وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى والفصائل المتطرفة بكل انتماءاتها، وتتبع المتورطين فى ارتكاب الحوادث الإرهابية فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى مفادها اختباء أحد مسئولى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الفيوم القيادى الإخوانى مصطفى رمضان مرسى جمعة (23/11/1974 مدرس يقيم ش الجمهورية / بندر سنورس الفيوم) بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية والكائنة بالعقار رقم 7 شارع عبد الرحمن بن عوف الدور 11 منطقة طوسون/المنتزه ثان/مدينة الإسكندرية.

وأوضحت أن المعلومات أكدت اضطلاع المتهم بإصدار التكليفات لكوادر لجان العمليات النوعية بمحافظة الفيوم، لتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة بدائرة المحافظة وكذا اشتراكه فى العديد من العمليات، حيث صدر بشأنه قرارات من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بلغ إجماليها 15 قضية.

وتبين أن المتهم مطلوب فى القضية 4383/2013 واقعة اقتحام مركز شرطة سنورس و1059/2015، 816/2015 إدارى يوسف الصديق "إطلاق الأعيرة النارية على نقطة شرطة قارون"، والقضية 79/2015،725/2015 إدارى يوسف الصديق "إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة النزلة"، والقضية 139/2015 إدارى يوسف الصديق "وضع عبوة متفجرة بجوار مركز يوسف الصديق"، والقضية 476/2015 إدارى يوسف الصديق "إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المواطنين".

كما تبين اتهامه فى القضية 1230/2015 إدارى يوسف الصديق "إضرام النيران فى سيارة أحد المواطنين"، والقضية 1229/2015 إدارى يوسف الصديق "إضرام النيران فى سيارة أحد المواطنين"، والقضية 765/2015 إدارى سنورس "إطلاق الأعيرة النارية على مبنى محكمة سنورس الجزئية"، والقضية 355/2015 إدارى قسم الفيوم "وضع عبوة متفجرة بميدان الحواتم ببندر الفيوم أسفر عنها وفاة الطفلة/ منة الله سيد رجب" و2349/2015 إدارى مركز الفيوم "وضع عبوة متفجرة أمام مصنع النسيج نتج عنها وفاة عدد 2 من المواطنين".

وتابع البيان: حال مداهمة القوات للشقة بالعقار الذى كان يختبئ به حاول الهرب من خلال القفز على إحدى الشرفات المجاورة إلا أنه فقد توازنه وسقط من شرفة المسكن فلقى مصرعة فى الحال، وبتفتيش الشقة عثر على (طبنجة، 9 طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، مجموعة من الهواتف المحمولة ومجموعة من الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية)، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.