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بالصور.. سياسيون ورجال أعمال وفنانون يودعون فارس السياحة ممدوح البلتاجى

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بالصور.. سياسيون ورجال أعمال وفنانون يودعون فارس السياحة ممدوح البلتاجى بالصور.. سياسيون ورجال أعمال وفنانون يودعون فارس السياحة ممدوح البلتاجى
سيطرت حالة من الحزن والأسى بين رجال الأعمال بالقطاع السياحى، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين خلال صلاة الجنازة وتشييع جثمان الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة والإعلام والشباب السابق، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، الذى وافته المنية أمس السبت بعد معاناة مريرة مع المرض عن عمر يناهز 76 عامًا.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال حضوره الجنازة، إن فقدت أحد فرسان السياحة المصرية وهو الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة والإعلام والشباب الأسبق، الذى حفر بعمله ونشاطه الدؤوب حروفًا بارزة فى تاريخ السياحة المصرية.

وقدم الوزير العزاء للدكتور أحمد نجل ممدوح البلتاجى، نيابة عن وزارة السياحة وهيئاتها والقطاع السياحى الحكومى والخاص.

ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق: "إن مصر فقدت رجلًا كبيرًا من رجال الدولة، رجلا ذا خلق وكفاءة وعطاء مشهود على مدار سنوات عمله من عام 1958 وحتى 2005 "، داعياً الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حضر لتشييع الجثمان زوجتاه الأولى والثانية، وهشام خليل، عضو الحزب الوطنى السابق، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، ورفيقه فى العمل محفوظ على، رئيس قطاع التخطيط والبحوث بوزارة السياحة ،
>ورشا العزايزى المستشار الإعلامى لوزير السياحة .

ومن أبرز الشخصيات التى حضرت مندوب من مجلس الوزراء عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والكاتب جلال دويدار، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، وحرمه، وعدد كبير من العاملين بقطاع السياحة، وعدد من الفنانين أبرزهم تامر هجرس، والفنانة الاستعراضية دينا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>-بالصور.. وزير السياحة وعدد من الفنانين والسياسيين يصلون جنازة ممدوح البلتاجى

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