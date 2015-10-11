دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج الفنانة انتصار لتحريضها على الفسق والفجور

أقام المحامى سمير صبرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، مطالبًا بوقف برنامح "نفسنة"، والذى تقدمه الفنانة انتصار وأخريات، على قناة القاهرة والناس.

حملت الدعوى رقم 1620 لسنة 70ق واختصمت كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس والممثل القانونى لها ووزير الاستثمار.

وقال "سمير" إن انتصار دعت للفسق والفجور من خلال ظهورها فى برنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، وحرضت فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وكانت انتصار قد دعت الشباب المصرى لمشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم" بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامى، وهى تفضلها وتفضل مشاهدتها.

10 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق

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