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شرطة السياحة تعلن وقف الرحلات الصحراوية بالواحات البحرية لدواعى أمنية

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شرطة السياحة تعلن وقف الرحلات الصحراوية بالواحات البحرية لدواعى أمنية شرطة السياحة تعلن وقف الرحلات الصحراوية بالواحات البحرية لدواعى أمنية
أعلن اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، اليوم الأحد، عدم السماح بتنظيم أى رحلات صحراوية بدءا من الخميس الماضى، لحين إشعار آخر، لدوعى أمنية وذلك بالمناطق الصحراوية المتاخمة لمنطقة الواحات البحرية، جاء فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى.

كان اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد أعلن استمرار إيقاف كامل النشاط لرحلات السياحة الصحراوية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى والجنوبى، غرب طريقى "الواحات – سيوة / الواحات " عدا منطقة الصحراء البيضاء "غرب" دون التخييم داخل الصحراء والمبيت داخل الفنادق فقط جاء فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى.

من جانبه شدد قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة برئاسة محمد شعلان، على الشركات السياحية الالتزام بخط السير المحدد وتجهيز العربات المرافقة بأجهزة التتبع الألى وتمييز اسقفها من أعلى بوسائل تمييز متعارف عليها مع الأجهزة المنية مع فرض عقوبات صارمة على الشركات السياحية المخالفة لهذه التعليمات.
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