على جمعة لأحمد السقا بمؤتمر إعمار "النخيلة": "أنا الحكومة"

داعب الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، الفنان أحمد السقا خلال كلمته بمؤتمر افتتاح قرية النخيلة بمركز أبو تيج التابع لمحافظة أسيوط، وذلك بعد إعادة تطويرها قائلا: "أنا الحكومة " وهو ما استقبله السقا بابتسامة كبيرة.

وأضاف "جمعة" خلال كلمته بالمؤتمر، أن مبادرة مجموعة حديد المصريين،هدفها الرئيسى تنمية المجتمع وخدمته، متمنيا للقائمين عليها مواصلة العمل من أجل تطوير المزيد من القرى والمناطق خاصة فى صعيد مصر.

وكان كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد السقا والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وصلوا اسيوط اليوم للمشاركة فى افتتاح قرية النخيلة مركز أبو تيج فى محافظة أسيوط، وذلك بعد إتمام عمليات الإحلال والتجديد التى شملت القرية ضمن مبادرة "معا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجاً" برعاية مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان.