وزارتا الدفاع الروسية والأمريكية تبحثان تنسيق العمليات الجوية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحقيق تقدم في بلورة اتفاق محتمل بينها وبين وزارة الدفاع الأمريكية بشأن ضمان سلامة الطلعات التي تنفذها قوات سلاح الجو الروسية والأمريكية في سوريا لقصف مواقع تابعة لـ “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وبحسب ما ذكرت شبكة ” sputnik “ أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن هذا التقدم تم إحرازه خلال اتصال ثان بين الجانبين جرى مساء أمس السبت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن النقاش خلال الاتصال الثاني كان “بناء”، مضيفة أن موعد الاتصال التالي سيتم تحديده لاحقا بين الطرفين.

وكانت روسيا قد بدأت منذ 30 سبتمبر الماضي توجيه ضربات جوية دقيقة التصويب إلى مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في سوريا بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد.

وشملت غارات الطيران الحربي الروسي مراكز قيادة ومعسكرات تدريب ومستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لـ”داعش” في مختلف المناطق السورية وذالك بواسطة سلاح الدفاع الجوي الروسي بالاضافه الى

أطلقت السفن التابعة للأسطول البحري الروسي في بحر قزوين 26 صاروخا مجنحا دقيق التصويب أصابت أهدافا في مناطق يسيطر عليها “داعش” في سوريا على مسافة 1.5 ألف كيلومتر.