«أولترس أهلاوي»: تواجدنا داخل النادي اليوم خطوة لتصحيح المسار

أكدت مجموعة «أولترس أهلاوي» الخاصة بالنادي الأهلي، في بيان صدر قبل قليل عبر صفحتهم الرسمية، على سلمية التجمع الذي تم الإعلان عنه مساء أمس.

وجاء في البيان” ليس هناك احرص من الجمهور علي النادي الاهلي . جمهور الاهلي لا يضر بيته تحت اي ظرف . وتواجدنا اليوم ليس الا خطوة لتصحيح المسار ووضع الاهلي علي الطريق الصحيح . تواجد الالاف من الجمهور سابقا داخل النادي دون ادني مشكلة وهو ما سيحدث اليوم لايصال تلك الرسالة، معادنا اليوم الخامسة عصرا داخل مدرج التتش” .