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افتتاح خط طيران جديد للخطوط الدانماركية بمطار شرم الشيخ

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افتتاح خط طيران جديد للخطوط الدانماركية بمطار شرم الشيخ افتتاح خط طيران جديد للخطوط الدانماركية بمطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

أعلن الطيار هاني رمزي الديب نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وصول أولي رحلات شركة Danish air الدنماركية إلي مطار شرم الشيخ الدولي، كان علي متنها 178 سائحا جميعهم يحملون الجنسية الدانماركية.

وأكد رمزي أن هذا جاء نتيجة اطمئنان شركات الطيران العالمية إلي إجراءات الأمن والسلامة بمطار شرم الشيخ وانعكاس لمجهودات المحافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تنشيط السياحة.

وقال الكابتن وليد شومان مدير عمليات المطار، إن بدء تشغيل رحلات الشركة النماركية Danish air سيكون بمعدل رحلة واحدة اسبوعيا ولمدة 10 أسابيع كفترة تجريبية .

 

 

 

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