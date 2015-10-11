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بالفيديو.. أبو تريكة يؤازر لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر

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بالفيديو.. أبو تريكة يؤازر لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر بالفيديو.. أبو تريكة يؤازر لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر

أبو تريكه فى مران الأهلى اليوم

حضر محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى السابق، مران الفريق الأول بالنادي الأهلي لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على الفوز فى مباراة الزمالك فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بالإمارات.

طالب أبو تريكة اللاعبين بضروة مصالحة جماهيرهم الغاضبة، خصوصًا عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، عقب الهزيمة من الزمالك في بطولة كأس ، وكذلك الخروج من بطولة الكونفيدرالية عقب الهزيمة من فريق أورلاندو ذهابًا وإيابًا.

واستقبل اللاعبون أبو تريكة بترحيب شديد وتحدث معهم سريعًا، وطالبهم بالفوز بالبطولة.

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