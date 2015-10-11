بوتين: روسيا لم تتورط فى حرب بين الأديان فى سوريا

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن دولة روسيا لم تتورط فى حرب بين الأديان فى سوريا، وأن الإدارة الروسية لا تريد التورط فى حرب دينية هناك، وذلك وفق ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل.

وكان قد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث شئون الشرق الأوسط وسوريا فى اجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى.

وقال الكرملين فى بيان "سنولى اهتماما خاصا للتطورات في الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا بما يشمل الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب الدولى".

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