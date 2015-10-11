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استشارى سمنة أطفال: ثلث أطفال مصر تحت 19 سنة مصابون بالسمنة المفرطة

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استشارى سمنة أطفال: ثلث أطفال مصر تحت 19 سنة مصابون بالسمنة المفرطة استشارى سمنة أطفال: ثلث أطفال مصر تحت 19 سنة مصابون بالسمنة المفرطة
قالت الدكتورة سحر خيرى، استشارى سمنة الأطفال بالمعهد القومى للتغذية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ٤% من أطفال يعانون من السمنة المفرطة، وذلك تحت سن الخمس سنوات، فيما يعانى ثلث أطفال مصر تحت سن الـ١٩ من السمنة المفرطة أيضا، وذلك خلال المؤتمر الأول للاحتفال باليوم العالمى للسمنة الذى تقيمه جمعية المصرية لمكافحة السمنة الآن بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر، أن السبب الأول فى إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة فى مصر هو الإسراف فى تناول الوجبات الجاهزة داخل المدارس، وزيادة نوعية وكمية المعروض من الأطعمة السريعة، كذلك إهمال بند ممارسة الرياضة بين الأطفال بنسب كبيرة.

وتتوقع الدكتورة سحر أن تتضاعف النسبة ٥ أضعاف بحلول ٢٠٢٠ وفقا للمؤشرات والتجارب المرضية الحالية، فيما ترى منظمة الصحة العالمية أن نسب السمنة فى العالم سوف تشهد تضاعفا لـ٣ أضعافها مع حلول ٢٠٢٠.
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