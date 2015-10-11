معصومة هاشم لـ«سيدتي»: كان ماكياج أحلام تحدياً لي

خبيرة الماكياج البحرينية معصومة هاشم، كانت ترسم الأشكال والوجوه بالماكياج عندما كانت صغيرة، وهي الآن مسؤولة عن إطلالة الفنانة أحلام، فماذا قالت لـ«سيدتي نت» في هذا الحوار القصير؟

* ما سرّ وجودك في دبي هذه الفترة؟

- حضرت للمشاركة في حفل إطلاق كريم الأساس الجديد «ألترا إتش دي» Ultra High Definition من MAKE UP FOR EVER، ولتعريف الجمهور بكيفية استخدامه، وكذلك لتقديم استشارات جمالية لهم. خاصة أنني مغرمة بهذه العلامة التجارية منذ وجود أول محل لها في البحرين، وكنت حريصة على تجميع كل ظلال العيون منها، وقد وجدت الألترا إتش دي كريماً ضرورياً لكل امرأة، وهو يتناسب مع الكاميرا؛ للتغطية المثالية التي يمتاز بها، وهو مناسب للحفلات والمناسبات، وكريم نهاري بامتياز.

* عرفينا بطريقتك في وضع الماكياج؟

- في تطبيقي للماكياج؛ أتبع تلك الخطوات:

1 - أدرس البشرة لأتعرف على نوعها: (عادية أو دهنية أو مختلطة)، وفيما إذا كانت بها تصبغات.

2 - المرحلة الثانية تكون مرحلة التصحيح، فإذا كانت البشرة فاتحة أصحح التصبغات بالدرجات المائلة للزهري، وإذا كانت غامقة بالدرجات البيج -ولأن السواد شائع تحت العينين- أصححه بلون الكراميل.

3 - أبدأ بتطبيق كريم الأساس، وهنا لديّ خياران؛ هما الكريم السائل والكريم السميك، فإذا كانت البشرة بحاجة لتغطية أكثر لوجود مشاكل فيها، أو لأن المناسبة تستدعي ذلك، أستخدم الأساس السميك، وإذا كنت أبحث عن ماكياج نهاري؛ فيكفي الكريم السائل، فهو يعطي مظهراً رقيقاً ولطيفاً.

4 - أحب استخدام الفراشي والإسفنج معاً، وأستخدم طريقة التربيت في وضع الماكياج؛ ليدوم أكثر، ويظهر بشكل أكثر جاذبية، والإسفنجة تساعدني في الزوايا، بحيث لا أغفل أي منطقة.

5 - مغرمة بالكونتور، وأحب تحديد الملامح، وأخفي ما يجب إخفاؤه، فأُبرز بالألوان الفاتحة، وأُخفي بالغامقة.

6- أرش السبراي لتثبيت الماكياج.

* ما النمط الذي تتبعينه في الماكياج، هل هو أوروبي أم خليجي؟

- قد تعتبر الخليجيات ماكياجي أوروبياً، ولكن في الوقت ذاته قد يراه الأوربيون ثقيلاً نوعاً ما، وأنا أجد نفسي عملية، وأوفّق بين ما تريده السيدة وما هو العصري ويتلاءم معها، ومع المناسبة التي ستكون فيها، وآخذ الجنسية بعين الاعتبار. وبالنسبة للماكياج الخليجي؛ أجده جميلاً، وكانت لدينا مشكلة واحدة تجاوزناها؛ وهي أن بعض النساء كن يعملن على تفتيح بشرتهن كثيراً. وسواء كان الماكياج خفيفاً أو ثقيلاً، فالمهم أن يكون جميلاً ومناسباً، والأوربيون أصبحوا الآن يحاولون تقليد الماكياج الخليجي.

* من أشهر شخصية تعاملت معها؟

- الفنانة أحلام، أوليفيا باليرمو، يسرا، ليلى علوي، ولكن أكثر عملي مع أحلام، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وأنا من قمت بالماكياج الخاص بها في آخر إطلالاتها، وكذلك في برنامج «المتاهة»، وتصرّ أحلام على وجودي معها في المناسبات الكبيرة مثل «أراب أيدول».

* أكثر تحدٍ واجهك مع أحلام؟

- كنت عندما أرى أحلام، قبل أن أعمل معها، أقول لنفسي ولأصدقائي: «أتمنى أن أقوم بعمل ماكياج أحلام»، ودائماً كنت أتمنى لو أضافت شيئاً أو غيّرت شيئاً، وأنا لا أنتقد، وأجد ما كانت تضعه جميلاً، ولكن لي أسلوبي وأشيائي التي أحب أن أقوم بها بطريقتي الخاصة.

وأعترف أن ملامح أحلام الواضحة كانت تستفزني للعمل معها، كيف لا وهي مشهورة ولها معجبوها الكثر، وفي أول مرة وضعت لها ماكياجاً، كان في عرس في الدوحة، وانبهرت صديقاتها به، وقلن لها: هذه الخبيرة أفضل من وضعت لك ماكياجاً، ويجب أن تأخذيها لـ«أرب أيدول»، واتصلت بي في اليوم التالي لجدولة مواعيد «أراب أيدول». وحالياً أستخدم الألترا فاونديشن لأحلام؛ لأنه يُظهر بشرتها بشكل مثالي في التصوير، والنتائج مذهلة، واعتمدت في ماكياجها على البساطة، وركزت أكثر على الحواجب.