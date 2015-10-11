مجلس الأهلي: سنكشف الأغطية عن الأصابع الخفية.. وهذا ردنا على استقالة القيعي وعرابي

كرر محمود علام المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي التحدث عن "الأصابع الخفية" التي تحارب مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال علام عبر برنامج راديو 9090: "هناك أصابع خفية تحاول التأثير على مسيرة مجلس الإدارة".

وتابع "هذه المؤامرة واضحة لجميع أعضاء الجمعية العمومية هي ورجالها. ولو استمروا فيما ينفذوه سنكشفهم أمام الجميع".

وأضاف "الأدلة موجودة على ما أقول وعلنية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يخص استقالة عدلي القيعي من منصبه كمتحدث رسمي للأهلي، وهيثم عرابي من منصب مسؤول التعاقدات في القلعة الحمراء، رد علام.

وأفصح "الحبر لم يكن قد جف بعد عن قرار تعيين القيعي. على كل حال بالتأكيد لديه مبرراته".

وأتم "أما عرابي فهو موظف. ومن الفئة الثالثة في السجل الوظيفي داخل النادي واستقالته لن تؤثر على الأهلي".