اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

استنكر الدكتور هادى اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، بشدة الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى وخاصة الانتهاكات التى ترتكب بالمسجد الأقصى.

وشدد اليامى على أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بفلسطين، كما أنها تولى اهتماما كبيرا بأوضاع حقوق الإنسان هناك، وذلك من خلال التواصل المستمر مع آليات حقوق الإنسان الفلسطينية، للمساهمة بقدر المستطاع للحد من هذه الانتهاكات، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود اتصالات مع الجامعة العربية والبرلمان العربى والمنظمات والآليات الدولية فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى كلمته أمام ورشة العمل التى انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية للتعريف بالميثاق العربى لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة ممثلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الوطن العربى.

وشدد اليامى على أهمية الأدوار التى يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى ترقية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية من خلال تقديم تقارير الظل الموازية للتقارير الوطنية التى تقدمها الدول الأطراف، أو خلال متابعة تنفيذ التوصيات الختامية، أو من خلال حث الدول العربية الأطراف على تقديم التقارير الأولية والدورية إلى اللجنة، أو المصادقة على الميثاق للدول التى لا تزال عازفة عن التصديق أو الانضمام للميثاق العربى لحقوق الإنسان.

تتوزع جلسات الورشة على ستة محاور تتناول الخلفية التاريخية لإصدار الميثاق، ووضعية المصادقة على الميثاق، والدول التى قدمت تقارير للجنة حقوق الإنسان العربية، واستعراض الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تستعرض الورشة آلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية والمتضمنة تلقى التقارير من الدول الأطراف، والتقارير الموازية، والملاحظات والتوصيات الختامية على التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية لقبول التقارير الوطنية والموازية.

وتتضمن الورشة جلسات عملية ودراسات حالة عن دور المؤسسات الوطنية فى متابعة تنفيذ التوصيات الختامية.

وتستمر الورشة لمدة يومين ويشارك فيها 22 مشاركا ومشاركة من 14 بلدا عربيا هى الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، وموريتانيا.

وتأتى الورشة فى إطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان العربية والشبكة العربية للمؤسات الوطنية.