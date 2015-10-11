أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

Google+ Print
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم
أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد فى المواجهات التى تجددت غرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان- فى تصريح اليوم- " أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، حيث أصيب أربعة منهم بالرصاص الحى، فيما أصيب عدد آخر بالرصاص المعدنى، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد منطقة غرب طولكرم وبالتحديد محيط مصانع "غاشورى"، وحاجز "سنعوز/ نتانيا" القريب من أراضى جامعة خضورى، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلى التى تتقدم بين الفينة والأخرى نحو أراضى الجامعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365