إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد فى المواجهات التى تجددت غرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان- فى تصريح اليوم- " أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، حيث أصيب أربعة منهم بالرصاص الحى، فيما أصيب عدد آخر بالرصاص المعدنى، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتشهد منطقة غرب طولكرم وبالتحديد محيط مصانع "غاشورى"، وحاجز "سنعوز/ نتانيا" القريب من أراضى جامعة خضورى، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الإسرائيلى التى تتقدم بين الفينة والأخرى نحو أراضى الجامعة.

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