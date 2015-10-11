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يالصور.. تشيع جثمان الطفلة "رهف" ضحية الغارة الإسرائيلية على حى الزيتون بغزة

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يالصور.. تشيع جثمان الطفلة "رهف" ضحية الغارة الإسرائيلية على حى الزيتون بغزة يالصور.. تشيع جثمان الطفلة "رهف" ضحية الغارة الإسرائيلية على حى الزيتون بغزة
شيعت جنازة الطفلة الفلسطينية رهف حسن البالغة من العمر 3 سنوات والتى استشهدت مع والدتها الحامل وأصيب 3 من أفراد أسرتها فى غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم الأحد، على حى الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتتصاعد أعمال العنف فى الأراضى الفلسطينية والقدس الشرقية.وأعربت الرئاسة الفرنسية عن قلقها وشددت فى بيان على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع ووضع حد لدوامة العنف التى خلفت الكثير من الضحايا.

يشار إلى أن أعمال العنف التى اندلعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ بداية أكتوبر قد تسببت فى مقتل 23 فلسطينيا. وقامت القوات الإسرائيلية باعتقال المئات من الفلسطينيين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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