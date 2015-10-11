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السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

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السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار
صرح السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير خادم الخرمين الشريفين لدى والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ (60) مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر 2015م)، بواقع (20) مليون دولار شهرياً.

وأكد السفير "قطان"، أن المملكة العربية سوف تستمر دوماً فى دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن المملكة حرصت منذ يناير 2013، على زيادة حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية، من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً دعماً لها.
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