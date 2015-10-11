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روسيا تعلن عقد محادثات مع واشنطن لتنسيق الضربات الجوية بسوريا

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روسيا تعلن عقد محادثات مع واشنطن لتنسيق الضربات الجوية بسوريا روسيا تعلن عقد محادثات مع واشنطن لتنسيق الضربات الجوية بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عقد محادثات مع واشنطن لتنسيق الضربات بسوريا، لافتة إلى أن الغارات على مواقع داعش فى سوريا نفذت فى حماة واللاذقية وإدلب والرقة، وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أنه تم رصد استخدام نوع جديد ومتطور من القنابل العنقودية الروسية للمرة الأولى فى الحرب الدائرة بسوريا.
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