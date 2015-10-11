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رئيس وزراء فرنسا يغادر القاهرة بعد توقيع اتفاقيات تعاون

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رئيس وزراء فرنسا يغادر القاهرة بعد توقيع اتفاقيات تعاون رئيس وزراء فرنسا يغادر القاهرة بعد توقيع اتفاقيات تعاون

مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رئيس وزراء فرنسا “مانويل فالس” والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ونظيره المهندس شريف اسماعيل وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من المسئولين لبحث سبل العلاقات بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات وتوقيع عدد من الاتفاقيات إلى جانب بحث تطورات الأوضاع المتوترة في عدد من الدول العربية.

وأكد فالس، خلال لقاءاته، أن الوضع فى سوريا معقد ويجب تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة داعش ، كما أكد أن هناك 150 شركة فرنسية فى والفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون المشترك ، وحول توقيع اتفاقية بيع حاملتى المستيرال لمصر أوضح أن الاتفاق تم فى شهرين، وتم التصويت عليه فى البرلمان الفرنسى وأن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات بين البلدين والتعاون العسكرىأ.

 

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