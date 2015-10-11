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وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة

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وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة وزير التعليم يغادر السويس بعد جولة تفقدية سريعة لمدارس المحافظة

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

غادر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم محافظة السويس، منذ قليل بعد جولة تفقدية سريعة لأربع مدارس بالمحافظة بواقع مدرستين حكوميتين ومدرستين تابعتين للقطاع الخاص.

بدأ الوزير جولته فى السويس بتفقد العمل بمدرسة أنس بن مالك الإعدادية بحي فيصل وانتهت الجولة بمدرسة هيئة قناة السويس بمنطقة بور توفيق.

حرص الوزير قبل المغادرة على مصافحة اللواء العربى السروى محافظ السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذين رافقوه فى الجولة.

أكد أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الوزير لم يرصد أى ظواهر سلبية، وأشاد بشكل كبير بالتنظيم وحضور الطلاب والمعلمين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتسجيل الإلكترونى للحضور والغياب بالمدارس الخاصة.

 

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