مايا دياب: عارية وأفتخر

عادة لا يمر أي جديد للنجمة اللبنانية مايا دياب مرور الكرام، بل تصبح محط أنظار الجميع مع كل عمل تطرحه وكل صورة تنشرها.

والدليل الأكبر على هذا الكلام هو الصورة الأخيرة التي نشرتها دياب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وبدت فيها كأنها عارية إذ إرتدت ثياباً ضيقة بلون الجلد، أظهرت تفاصيل جسدها بشكل واضح.

الأمر لا يقتصر على الصورة فقط، بل أعربت مايا دياب عن فخرها بجسدها من خلال الهاشتاغات التي إستخدمتها خلال تعليقها على الصورة قائلة: أشعر #ألبومي #مايا دياب.. أشعر#الموسيقى #قلبي #حبي #روحي #عري #بشرتي #أنا.

وقد أعيد نشر الصورة عبر تويتر من قبل المئات من محبي هذه النجمة، كما إنهالت التعليقات عليها.

يشار إلى أن مايا دياب حضرت مؤخراً عرض أزياء شانيل في باريس لموسم ربيع وصيف 2016، وفاجأت جمهورها بإطلالة غريبة خارجة عن المألوف.