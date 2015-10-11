في_القمة – زيزو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي القائمة التي تواجه الزمالك يوم الخميس في السوبر المصري بالإمارات.

وينضم لبعثة الأهلي في الإمارات لاعبو المنتخب الأول شريف إكرامي وسعد سمير ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو جمال ومحمد حمدي زكي وصبري رحيل وأحمد حجازي ورامي ربيعة وباسم علي.

ثم ينضم لاعبو المنتخب الأوليمبي إلى معسكر الإمارات وهم مسعد عوض ومحمد هاني ورمضان صبحي وصالح جمعة ومحمد حمدي.

أما الجابوني ماليك إيفونا فينضم إلى معسكر الإمارات بعد انتهاء ودية منتخب بلاده أمام الكونجو في بلجيكا.

وضمت القائمة التي تسافر من مصر:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: شريف حازم ومحمد نجيب وحسين السيد وأحمد فتحي

الوسط: وليد سليمان وحسام عاشور وحسام غالي وأحمد الشيخ

الهجوم: عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وجون أنطوي.