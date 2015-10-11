أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – زيزو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

Google+ Print
#في_القمة – زيزو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك #في_القمة – زيزو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي القائمة التي تواجه الزمالك يوم الخميس في السوبر المصري بالإمارات.

وينضم لبعثة الأهلي في الإمارات لاعبو الأول شريف إكرامي وسعد سمير ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو جمال ومحمد حمدي زكي وصبري رحيل وأحمد حجازي ورامي ربيعة وباسم علي.

ثم ينضم لاعبو المنتخب الأوليمبي إلى معسكر الإمارات وهم مسعد عوض ومحمد هاني ورمضان صبحي وصالح جمعة ومحمد حمدي.

أما الجابوني ماليك إيفونا فينضم إلى معسكر الإمارات بعد انتهاء ودية منتخب بلاده أمام الكونجو في بلجيكا.

وضمت القائمة التي تسافر من :

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: شريف حازم ومحمد نجيب وحسين السيد وأحمد فتحي

الوسط: وليد سليمان وحسام عاشور وحسام غالي وأحمد الشيخ

الهجوم: عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وجون أنطوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته