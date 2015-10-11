أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – رئيس الأهلي يقرر تأجيل سفره إلى الإمارات

Google+ Print
#في_القمة – رئيس الأهلي يقرر تأجيل سفره إلى الإمارات #في_القمة – رئيس الأهلي يقرر تأجيل سفره إلى الإمارات

لن يرافق محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق التي تطير يوم الاثنين الي الإمارات، بل يتأخر عنها ويسافر هو يوم الأربعاء المقبل.

الأهلي يسافر للإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري الذي يقام يوم الخميس المقبل.

وقرر طاهر أن يتأخر لإعادة الهدوء إلى القلعة الحمراء التي شهدت رحيل الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك ثم رئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق، وأتبعهما استقالة من عدلي القيعي كمتحدث رسمي.

كما قبل مجلس إدارة الأهلي استقالة هيثم عرابي رئيس لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء.

ويعمل الأهلي على استعادة الهدوء قبل موقعة الزمالك المرتقبة، والتي بعدها يتسلم زيزو منصبه كرئيس لقطاع الكرة ويتولى جوزيه بيسيرو منصب المدير الفني للشياطين الحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع