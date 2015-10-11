في_القمة – رئيس الأهلي يقرر تأجيل سفره إلى الإمارات

لن يرافق محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق التي تطير يوم الاثنين الي الإمارات، بل يتأخر عنها ويسافر هو يوم الأربعاء المقبل.

الأهلي يسافر للإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري الذي يقام يوم الخميس المقبل.

وقرر طاهر أن يتأخر لإعادة الهدوء إلى القلعة الحمراء التي شهدت رحيل الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك ثم رئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق، وأتبعهما استقالة من عدلي القيعي كمتحدث رسمي.

كما قبل مجلس إدارة الأهلي استقالة هيثم عرابي رئيس لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء.

ويعمل الأهلي على استعادة الهدوء قبل موقعة الزمالك المرتقبة، والتي بعدها يتسلم زيزو منصبه كرئيس لقطاع الكرة ويتولى جوزيه بيسيرو منصب المدير الفني للشياطين الحمر.