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#في_القمة - أبو تريكة يدعم لاعبي الأهلي بزيارة للتدريبات

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#في_القمة - أبو تريكة يدعم لاعبي الأهلي بزيارة للتدريبات #في_القمة - أبو تريكة يدعم لاعبي الأهلي بزيارة للتدريبات

حضر محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق إلى مران الفريق صباح الأحد لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري.

أبو تريكة أكد للاعبين دعمه الكامل لهم وللجهاز الفني الحالي بقيادة عبد العزيز عبد الشافي.

وكان الأهلي أعلن إقالة فتحي مبروك من تدريب الفريق عقب توديع بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام أورلاندو بايرتس من الدور قبل النهائي.

 

ذلك قبل أن يعلن النادي تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مسؤولية الفريق عقب مباراة كأس السوبر، والتي سيتولى الأهلي فيها بشكل مؤقت عبد العزيز عبد الشافي.

من جهة أخرى، رفض الماجيكو إبداء أي تصريحات لوسائل الإعلام، مبررا ذلك بأنه يملك صفحة رسمية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" يوضح من خلالهما آراءه بخصوص أي قضية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في بطولة كأس السوبر المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 15 أكتوبر على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

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