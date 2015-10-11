اتحاد الكرة يرد على حقيقة استقالة كوبر

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مستمر في منصبه.

وكانت بعض التقارير الإعلامية زعمت أن هيكتور كوبر تقدم بإستقالته اعتراضا على أزمة إلغاء المباراة الودية أمام السنغال.

وقال الشامي في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "كوبر لم يفكر في الاستقالة بسبب الأزمة الأخيرة بإلغاء مباراة السنغال".

وأضاف "بل إن المدرب الأرجنتيني يفكر في تحقيق أهدافه مع المنتخب، واستعادة اسمه الكبير في عالم التدريب".

وتابع "لقد نجح كوبر في فصل لاعبي المنتخب عن الأزمات الإدارية التي حدثت في معسكر الإمارات".

وكان اتحاد الكرة فوجيء بأن منتخب السنغال حضر إلى الإمارات بفريق مكون من اللاعبين الشباب وليس الفريق الأول كما كان يخطط هيكتور كوبر.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن التجربة الودية أمام زامبيا مفيدة فنيًا، لأنها أمام أحد منتخبات التصنيف الأول.

وأتم الشامي "لا بد من محاسبة قاسية لكل من تسبب في هذه الأخطاء الإدارية".