في_القمة - اتحاد الكرة: مشاركة ربيعة وحجازي في السوبر سليمة مليون بالمئة

أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صحة إجراءات الأهلي في قيد ثنائي قلب دفاعه الجديدين رامي ربيعة وأحمد حجازي.

بعض الأصوات زعمت أن الأهلي لا يحق له إشراك ربيعة وحجازي أو قيدهما إلا بعد أن يدفع قيمة العقد كاملا الخاص بالثنائي شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو".

الأهلي فسخ عقده مع عبد الفضيل وجدو بعد أن دفع النادي الأحمر قيمة سنة واحدة من عقد كل منهما.

فهل هذا الإجراء صحيح؟

محمود الشامي قال في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "مشاركة ثنائي الأهلي رامي ربيعة وأحمد حجازي مع الأهلي أمام الزمالك ستكون صحيحة مليون %".

واستدرك "ولكن ستتم تعديل اللائحة في الموسم الجديد".

وأوضح "النادي الذي سيوقع عقدًا مع لاعب بخمسة مليون في الموسم ثم يتركه بعد أول سنة، سيكون مجبرًا على دفع باقي قيمة عقد للاعب كاملا".

وتنص اللائحة الحالية أن يتم فسخ عقد اللاعب مقابل حصوله على قيمة أول موسم في عقده.

واستفاد النادي الأهلي من هذا البند في فسخ عقد الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي.

ويرغب اتحاد الكرة في تغيير هذا البند لاحقا.