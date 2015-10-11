أولتراس أهلاوي يؤكد سلمية وقفته في النادي

أكدت رابطة "أولتراس أهلاوي" المنتمية لنادي الأهلي سلمية وقفتها المقرر إقامتها مساء الأحد، اعتراضا على سياسة مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر.

وكان أولتراس أهلاوي أكد في وقتا سابق أن أفراد المجموعة سينظمون وقفة داخل ملعب "مختار التتش" للاعتراض على سياسات مجلس الإدارة في الفترة الحالية (طالع التفاصيل).

أولتراس أهلاوي أصدر بيانا عبر صفحتهم الرسمية على "فيسبوك" أكد فيه أن الوقفة ستكون في تمام الساعة الخامسة مساء، وأنها ستكون مجرد خطوة لتصحيح المسار.

أضاف البيان "تواجد الألاف من الجمهور سابقا داخل النادي دون أدني مشكلة وهو ما سيحدث اليوم لإيصال تلك الرسالة أيضا".

ويمر الأهلي بأزمة خلال الساعات السابقة بسبب اعتراض الجمهور على تولية مجلس الإدارة، المهمة الفنية للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وشهد يوم السبت، تقديم مدير التعاقدات هيثم عرابي والمتحدث الرسمي بإسم النادي عدلي القيعي لاستقالتهما. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة كأس السوبر المصرية يوم الخميس المقبل على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.