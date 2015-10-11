اتحاد الكرة يكشف عن المبلغ الذي دفعه الأهلي لفسخ عقدي عبد الفضيل وجدو

كلف التخلص من الثنائي شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو خزينة النادي الأهلي أربعة ملايين و500 ألف جنيه.

وأوضح محمود الشامي عضو اتحاد الكرة "النادي الأهلي جدد عقد شريف عبد الفضيل مقابل 8 مليون جنيه في موسمين، و12 مليون لجدو في 3 مواسم".

وأضاف عبر (شبكة الشباب والرياضة) "أي أن راتب كل لاعب سنويًا 4 مليون جنيه".

وقال: "النادي الأهلي فسخ التعاقد من طرفه، وهذا يستلزم سداد قيمة الموسم الأول من العقد مخصومًا منها نسبة المشاركة والضرائب".

وتابع "بعد خصم 25% نسبة مستحقات سيحصل كل لاعب على 3 مليون، ثم نخصم الضرائب 750 ألف جنيه، لأن جدو وعبد الفضيل من أصحاب الشريحة الضريبية الأولى".

وأتم الشامي رئيس لجنة شئون اللاعبين: "انتهت الأزمة بسداد النادي الأهلي 4.5 مليون جنيه للاعبين، حيث يحصل كل لاعب على 2 مليون و225 ألف جنيه".