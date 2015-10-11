د. محمد أبو الغيط: السمنة السبب الأول لإصابة المصريين بالقلب والسكر

صرح الدكتور محمد أبو الغيط أستاذ السمنة والنحافة ورئيس جمعية دراسات السمنة، خلال المؤتمر الأول للاحتفال بيوم السمنة العالمى، والذى تقيمه الجمعية المصرية لدراسة السمنة حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بأن السمنة وارتفاع دهون الجسم هى السبب الأول لانتشار الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ومرض السكر من النوع الثانى.

وأوضح د. محمد، أن مصر تعانى من ضعف الإحصائيات الخاصة بالسمنة بين كل فئات المجتمع، كما نعانى ضعف توعية صحية وفقا لخطة مجتمعية.

وطالب أستاذ السمنة القائمين على حماية صحة المصريين بضرورة فرض الضرائب الزائدة على الوجبات السريعة الجاهزة، أهم أسباب الإصابة بالسمنة بين المصريين نتيجة تغير العادات الغذائية.



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