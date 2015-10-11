أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

د. محمد أبو الغيط: السمنة السبب الأول لإصابة المصريين بالقلب والسكر

Google+ Print
د. محمد أبو الغيط: السمنة السبب الأول لإصابة المصريين بالقلب والسكر د. محمد أبو الغيط: السمنة السبب الأول لإصابة المصريين بالقلب والسكر
صرح الدكتور محمد أبو الغيط أستاذ السمنة والنحافة ورئيس جمعية دراسات السمنة، خلال المؤتمر الأول للاحتفال بيوم السمنة العالمى، والذى تقيمه الجمعية المصرية لدراسة السمنة حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بأن السمنة وارتفاع دهون الجسم هى السبب الأول لانتشار الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ومرض السكر من النوع الثانى.

وأوضح د. محمد، أن تعانى من ضعف الإحصائيات الخاصة بالسمنة بين كل فئات المجتمع، كما نعانى ضعف توعية صحية وفقا لخطة مجتمعية.

وطالب أستاذ السمنة القائمين على حماية صحة المصريين بضرورة فرض الضرائب الزائدة على الوجبات السريعة الجاهزة، أهم أسباب الإصابة بالسمنة بين المصريين نتيجة تغير العادات الغذائية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017