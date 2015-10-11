تأجيل محاكمة 8 متهمين فى “أحداث جامعة الأزهر” لـ 17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين “مخلى سبيلهم” ، فى ضوء إتهامهم بـ”أحداث جامعة الأزهر”، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، نظرًا لتغيب شهود الإثبات، مع تغريمهم مبلغ 50 جنيه لتخلفهم عن الحضور.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.