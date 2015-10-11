بالصور.. مدارس الشيخ زويد حضر الطلاب وغاب المدرسون

رصدت وكالة أونا اليوم الأول لبدء الدراسة فى مدارس الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد تأجيلها لمدة أسبوعين.

البداية كانت فى مدرسة السكة الحديد للتعليم الاساسى طابور الصباح بدء فى ظل حضور اكثر من 90% من إجمالى عدد الطلاب، مدير المدرسة الاستاذ ابراهيم صقر أكد أن نسبة الحضور زادت عن 90% فى أغلب مدارس الشيخ زويد ووصلت جميع الكتب والمناهج التعليمية وتم توزيعها على الطلاب والمدرسين.

وأضاف مدير المدرسة أن الطلاب حضروا ولكن المدرسين لم يحضرو بسبب تاخر حضورهم من مدينة العريش حيث تمثل نسبة المدرسين القادمين من مدينة العريش اكثر من 65% من اجمالى عددد المدرسين فى مدينتى الشيخ زويد ورفح.

وأشار الاستاذ حسن صقر مدير ادارة الشيخ زويد أن الدراسة فى اليوم الاول منتظمة بشكل كبير من جانب الطلاب وحضر الى المدارس اكثر من 90% من القوة الاساسية إلا أن المشكلة الأكبر هى حضور الطلاب وغياب المدرسين.

حيث وجه الاستاذ حسن رسالة واستغاثة الى المسئولين لحل أزمة المددرسين القادمين من مدينة العريش والذين يشكلون القوة الاساسية فى مدارس المدينة وتعتبر هذه المشكلة من العام الماضى وقد تتسبب فى توقف الدراسة.

وطالب صقر مدير الادارة بتوفير اتوبيسات لنقل المدرسين الى مدينتى الشيخ زويد ورفح .

و تواجد المدرسون من الساعة السادسة حتى السابعة فى ميدان الرفاعى بالعريش دون وصول اى اتوبيسات تقلهم الى مدارسهم.وبعد انتظار طويل حضر اتوبيسين فقط وتم نقل 160 مدرس فقط .

من جانبه قال حسن حجازي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة شمال سيناء، أن الدراسة إنتظمت بعدد 93 مدرسة بالشيخ زويد، مقيد بها 13 ألف و184 طالبًا وطالبه، كما انتظمت الدراسة بعدد 68 مدرسة برفح، مقيد بها 16 ألف و464 طالب وطالبة.

وأشار حجازي، إلى توفير اتوبيسات تابعة للتربية والتعليم لنقل المدرسين من العريش إلى الشيخ زويد ورفح، والعودة مرة أخري، عقب نهاية اليوم الدراسي، وذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء.

وأكد علي توفيرعدد 15 اتوبيس لنقل المددرسين الى مدارسهم بدأً من الغد وأن هذه الازمة قد أنتهت بعد تدخل القيادات التنفيذية بالمحافظة.