النيابة تستعجل التحريات فى واقعة مقتل عاطل ببولاق على يد سائق بسبب "سجائر"

استعجلت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد حمزاوى رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة قتل "أحمد" سائق لعاطل يدعى "عبد الرحمن.م" بسبب خلافات على "علبة سجائر" و"ولاعة" فى بولاق الدكرور، كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول الوفاة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة.

على جانب آخر، استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة من الذين تصادف وجودهم بموقع الأحداث، وأكدت أقوالهم صحة ما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية من أن خلافا نشب بين المتهم والمجنى عليه بسبب "علبة سجائر" أدت إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، انتهت بقتل "أحمد" لـ"عبد الرحمن".

وكان قاضى المعارضات بمحكمة بولاق الدكرور قد جدد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافًا نشب بين سائق "توك توك" والقتيل بسبب اتهام أحدهما للآخر بالاستيلاء على علبة "سجائر" و"ولاعة" وتطور إلى مشاجرة أطلق فيها السائق رصاصة أصابت بطن المجنى عليه، وأردته قتيلًا.

وألقت قوة من قسم بولاق الدكرور، برئاسة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، فتحرر له محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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