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تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول بسبب أعمال الخط الثالث للمترو

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تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول بسبب أعمال الخط الثالث للمترو تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول بسبب أعمال الخط الثالث للمترو
انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور من التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، بسبب أعمال نقل مرافق الخط الثالث لمترو الأنفاق قبل المدة المحددة للانتهاء من الأعمال بـ20 يوما.

من جانبه قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط، إن الإدارة برئاسة اللواء إسماعيل اتفقت مع الشركة المنفذة للأعمال والهيئة العامة لمترو الأنفاق بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق فى وقت قصير، نظرًا لأنه محور مرورى مهم ورئيسى يربط بين جميع المحاور بالدقى والعجوزة.

وأضاف مدير التخطيط لـ"اليوم السابع" أنه كان من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال يوم 30 أكتوبر الحالى ونظرًا لحساسية المحور المرورى تم اقتصار المدة من قبل الشركة المنفذة، وتم الانتهاء منها قبل عشرين يوما من المدة المحددة لها وتم إعادة الحركة المرورية بشارع جامعة الدول للعمل بكامل طاقتها فى ظل تواجد رجال المرور لتنظيم حركة المرور بالشارع.

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مصر 365