مرشح بإسنا ينظم حملة نسائية ويركب "حصان" بجولاته لأنه رمزه الانتخابى

فى لافتة هى الأولى من نوعها دشن أنصار المرشح الشاذلى البحيرى، المستقل بدائرة مركز إسنا جنوب الأقصر، حملة نسائية للدعاية له، والقيام بعدة جولات وعقد لقاءات موسعة مع جميع السيدات بمدينة إسنا، تحت مسمى (حملة طرق الأبواب)، وذلك لتقديم البرنامج الانتخابى له والترويج بكل الصور بين سيدات وفتيات ونساء مركز إسنا.

وانطلقت الحملة النسائية التى تقودها الدكتورة فاطمة العوامى، بتنظيم لقاءات وندوات مصغرة داخل الدواوين والمنازل والشوارع للتوعية والدعاية للبرنامج الانتخابى للمرشح الشاذلى البحيرى، وذلك فى عزبة الطيب وشارع السعودية وعزبة مروان ومنطقة المنشية وجسر السيالة ودويح والطوايع وتوماس والدير والجبل والقرايا، ومازالت الحملة مستمرة فى جولاتها للتعريف بمرشح الشباب بأسلوب مختلف ومتميز.

وبدأت تحركات الحملة النسائية بعقد ندوة توعية عن "فن الدعاية" بقيادة الدكتورة فاطمة العوامى، شملت خطط التحرك وتوزيع المهام بين مسئولى الدعاية من العنصر النسائى داخل حملة مرشح الشباب الشاذلى البحيرى، وجدول زمنى للانتشار بمختلف الأفكار والطرق.

ومن الأفكار المختلفة والابتكارية التى يعتمد عليها المرشح الشاب (الشاذلى الدسوقى حسنين محمد)، وشهرته الشاذلى البحيرى المستقل رمز الحصان، هى الاتفاق مع أصحاب وصلات الإنترنت للترويج له فى قرى الدويح والمكسر والكولا، ليعلن عن فكرة التغيير حتى فى أسلوب الدعاية لحملته ومازالت افكاره الترويجية مستمرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ويقوم المرشح فى كل مؤتمراته وندواته التى يقوم بعقدها خلال الأيام الماضية بدخولها وهو يمتطى الحصان المملوك له، والذى اشتراه خصيصًا عقب حصوله على رمز الحصان فى الجدول الانتخابى بعد تقديم أوراقه، كما يقوم بجولاته فى المدينة وهو على ظهر الحصان، الأمر الذى يلقى استحسان وسعادة الأهالى وأبناء المدينة حيث إنه لا يختفى كغيره داخل السيارات الفارهة.



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