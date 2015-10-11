قبول 11طالبا وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بـ"آداب وتجارة الزقازيق"

أعلنت جامعة الزقازيق قبول 11 طالبا وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بكليتى الآداب والتجارة، وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات.

كانت لجنة الاختيار فى هذا الشأن عقدت، برئاسة الدكتور عبدالحكيم نور والقائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق وعضوية أساتذة من كلية الطب ومدير عام شئون التعليم والطلاب.

وأوضح بيان إعلامى أنه تم قبول 6 من المكفوفين بكلية الآداب بقسم اللغة العربية، و4 طلاب من ذوى الإعاقة بكلية الأداب وطالب بكلية التجارة.

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