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إصابة 16 شخصا من بينهم طلاب فى انقلاب ميكروباص بسمنود

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إصابة 16 شخصا من بينهم طلاب فى انقلاب ميكروباص بسمنود إصابة 16 شخصا من بينهم طلاب فى انقلاب ميكروباص بسمنود
أصيب 16 شخصا من بينهم طلبة مدارس وجامعات بكدمات وسحجات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الصارم مركز سمنود انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى سمنود المركزى.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بأرض زراعية بطريق كفر الصارم مركز سمنود.

انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وأسفر الحادث عن إصابة 16 منهم طلبة بالجامعات وطالب بالمدرسة، تم نقلهم جميعا لمستشفى سمنود المركزى لتلقى العلاج وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة.

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