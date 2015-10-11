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بالصور.. آثار العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

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بالصور.. آثار العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالصور.. آثار العدوان الإسرائيلى على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
رصدت عدسات وكالات الأنباء العالمية صور آثار العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وظهر فى الصور الأطفال فى قطاع غزة بعد إصابتهم جراء ضربات الاحتلال الإسرائيلى.

فى سياق متصل جدد مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الأحد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وسط أجواء متوترة في عموم مدينة القدس المحتلة، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطها.

وقال شهود عيان إن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فيما واصلت شرطة الاحتلال منع مجموعة من السيدات المقدسيات (52 سيدة وطالبة) من الدخول إلى الأقصى، في الفترة الصباحية التي تشهد اقتحامات متواصلة لهؤلاء المستوطنين.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين داخل أراضي عام الـ1948، ومزقت تصاريح العمال على حاجز "الجلمة" العسكري.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسني سعيد خليلية، بعد مداهمة مقر عمله في الناصرة داخل أراضي 48.

وفي السياق ذاته، مزقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين تصاريح عدد من العمال المتوجهين إلى مقار أعمالهم في الداخل.

وفي بيت لحم، تجمع عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين عند منطقة "قبر حلوة" قرب قرية دار صلاح شرق المدينة.

وقال مصدر أمني إن مجموعات من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعت في منطقة "قبر حلوة" لفترة من الوقت، قبل أن تنسحب من المكان.

يذكر أن منطقة "قبر حلوة" والجسر شرق بيت لحم شهدتا خلال الأيام الماضية تجمعات للمستوطنين تخللها رشق بالحجارة وإطلاق الرصاص، والتي أصيب فيها شاب فلسطيني من بلدة العبيدية شرقا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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