بالصور.. طيران التحالف يجدد قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى صنعاء

جدد طيران التحالف العربي بقيادة السعودية ، اليوم الأحد، غاراته الجوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح في العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف شن عدة غارات استهدفت معسكر النهدين ودار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء. وأضاف السكان أن الغارات استهدفت أيضاً معسكر الحفا الذي يسيطر عليه الحوثيون شرق صنعاء.

وأشار السكان إلى أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة جراء تلك الغارات، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفتها.

وحتى اللحظة لا يزال طيران التحالف يحلق في أجواء العاصمة، وسط إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح من مناطق متفرقة.



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