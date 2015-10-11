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آلاف الفلسطينيين يتحدون شروط الاحتلال ويشيعون الشهيد علون فجرا

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آلاف الفلسطينيين يتحدون شروط الاحتلال ويشيعون الشهيد علون فجرا آلاف الفلسطينيين يتحدون شروط الاحتلال ويشيعون الشهيد علون فجرا
تحدى آلاف المقدسيين الشروط التى وضعتها مخابرات الاحتلال الإسرائيلى لتشييع جثمان الشهيد المقدسى فادى علون، وشاركوا فى تشييعه بموكب مهيب فجر اليوم الأحد إلى مقبرة العيسوية.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل الوطنية ورددوا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلى وممارساته.

كانت مخابرات الاحتلال اشترطت على أهل الشهيد دفنه ليلا فور استلامه من سيارة الإسعاف فى مقبرة العيسوية، وبمشاركة عدد لا يتجاوز الـ 50 فلسطينيا من الأهل المقربين فى عملية التشييع، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل لضمان تنفيذ هذه الشروط.

وشاركت جموع الفلسطينيين فى صلاة الجنازة وبمسيرة التشييع وسط هتافات التكبير، وصاحب عملية التشييع إغلاق الاحتلال للشوارع المؤدية إلى بلدة العيسوية ومنع من يقطن خارجها من الدخول إليها، فى حين تجددت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى عقب التشييع، وأحبط الأهالى اقتحاما لقوات الاحتلال للبلدة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
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