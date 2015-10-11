أمير الكويت يجدد رفض بلاده للإرهاب ويحث المجتمع الدولى للقضاء عليه

جدد الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، موقف الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وسعيها مع المجتمع الدولى للقضاء عليه وتجفيف منابعه.

وبعث الشيخ صباح الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس التركى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارين اللذين وقعا خارج محطة القطار الرئيسية فى العاصمة أنقرة، واللذين أسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدين لهذين العملين الإرهابيين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى البلد، واللذين يتنافيان مع الشرائع والقيم والأعراف الإنسانية كافة، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى الرئيس التركى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارين، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وكذلك بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم برقية تعزية إلى رئيس البرلمان التركى أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة، مؤكدا استنكار الكويت للعمل الإجرامى ووقوفها مع الشعب التركى فى مواجهة الإرهاب بأشكاله وألوانه كافة.

وأكد الغانم ضرورة وجود تعاون إقليمى ودولى مكثف لمواجهة آفة الإرهاب، مشددا على ضرورة عدم التهاون إزاء تصاعد الهجمات الإرهابية فى المنطقة.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس التركى.

وأسفر انفجاران وقعا أمس وقت سابق أمس عن مقتل 95 شخصا وإصابة حوالى 300 آخرين قرب محطة القطارات فى أنقرة، حيث كان من المقرر أن تشهد منطقة قريبة من موقع التفجير مسيرة سلمية تدعو إلى إنهاء القتال المتجدد بين القوات التركية وحزب العمال الكردستانى.