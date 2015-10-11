وزير الخارجية الليبى: لدينا تحفظات على بعض الجوانب والأسماء فى وثيقة ليون

قال وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، إنهم يرحبون بالوثيقة الدولية لتشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا، لافتا إلى أن الجيش الليبى سيواصل مهامه فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى فى مداخلة هاتفية لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن هناك تحفظات على بعض الأسماء الجوانب بوثيقة ليون، لافتا إلى أن هناك ترتيبات أمنية، لمنع والحد من انتشار للسلاح، وهى أحد أهم بنود الخطة على يد الأمم المتحدة وفريق الحوار منذ سنة.

وتابع وزير الخارجية الليبى أن إنهاء المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون من أولويات الوفاق الوطنى فى ليبيا، قائلا: "نتطلع إلى ليبيا جديدة والميثاق الوطنى والوثيقة التى أعدتها الأمم المتحدة للخروج من الأزمات".