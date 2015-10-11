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حقوق الإنسان العربية تعرض تقريرها بشأن انتهاكات الحوثيين فى اليمن غدًا

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حقوق الإنسان العربية تعرض تقريرها بشأن انتهاكات الحوثيين فى اليمن غدًا حقوق الإنسان العربية تعرض تقريرها بشأن انتهاكات الحوثيين فى اليمن غدًا
تنظم لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" ندوة غدًا، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعرض نتائج التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان فى الجمهورية اليمنية.

وقال الدكتور هادى بن على اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، فى تصريح له اليوم، إن الندوة تعقد بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وذلك فى أعقاب الزيارة التى قام بها فريق العمل إلى مدينة عدن للاطلاع الميدانى على حالة حقوق الإنسان، ورصد انتهاكات أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية قد أرسلت وفدًا إلى مدينة عدن من بين أعضاء اللجنة لرصد وتوثيق كافة انتهاكات القانون الإنسانى الدولى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وبناء على مهام وولاية من منطلق مسئولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربى.

ودعت اللجنة كافة هيئات حماية حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية وفى الأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان للتحرك الفورى للتحقيق فى الجرائم التى تم ارتكابها من قبل ميليشيات الحوثيين وإعداد تقرير عنها توطئة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم.
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